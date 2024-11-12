Трое украинских футболистов, выступавших за Металлист 1925, привлекли к себе внимание россиян за свою четкую позицию.

Экс-игроки харьковчан Денис Сидоренко, Евгений Ткачук и Илья Зубков известны своей помощью ВСУ. Из-за своей деятельности украинцы попали “на карандаш” российских пропагандистских каналов.

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В телеграмме россияне называют Сидоренко, Ткачука и Зубкова "помощниками нацистского режима" и "регулярными донатерами украинского вермахта". Евгений отреагировал на такое внимание, написав в своих соцсетях: "ну хоть чем-то теперь можно гордиться".

Стоит заметить, что в очередной раз россияне опозорились, потому что не смогли правильно указать клуб украинских футболистов. Сидоренко сейчас выступает за любительский Партизан Кодра, Евгений Ткачук завершил карьеру, а Илья Зубков защищает цвета ФСК Мариуполь.

Металлист 1925 сейчас выступает в Первой лиге. После 16-ти туров харьковчане занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

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