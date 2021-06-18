"Мы чаще владели мячом в этой игре, действовали лучше, чем в матче с Испанией, но и та встреча уже в прошлом. Не очень хорошо играли в первом тайме, но лучше во втором. В перерыве нам нужно было перевести дух, выйти и нормально его начать. В этот момент мы смогли схватить игру.

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Защита сыграла хорошо, полузащита тоже брала на себя ответственность, дальше нужно было просто атаковать ворота соперника. Мы можем быть гибкими по стилю игры. Далеко не все команды способны играть каждый матч в своем стиле, не принимая во внимание особенности соперника. Словакия играла очень хорошо. Это очень хорошая команда, им просто необходимо найти свой темп игры.

Пока все выглядит хорошо, в команде все в порядке. Можно даже выпить немного пива после игры. Посмотрим, как Польша будет играть, что последний матч в группе будет для нас означать", – отметил Андерссон в послематчевом комментарии.

Напомним, Швеция минимально обыграла словаков (1:0), набрала 4 очка и возглавила группу E. Словакия же занимает второе место с 3 пунктами в активе.

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