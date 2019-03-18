"Можете подойти и плюнуть мне в лицо", – Бакалову не стыдно за победу Львова над Десной

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче 22-го тура УПЛ над Десной.

"Все прекрасно понимали значение этой игры. Каждая команда понимала, что для нее – это маленький финал. Каждый выбрал свою тактику, гнул свою линию. Градус был очень высок. Если сказать коротко: много голов в таких матчах, как правило, не бывает.

Десна – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы рады, что нам удалось реализовать момент, возникший у нас. Забили гол. В конце были "качели", были острые моменты. Думаю, игра сегодня удалась. Отдельно хочу поблагодарить ваш замечательный город, болельщиков, которые создавали замечательную атмосферу, которая отвечала этой игре.

Еврокубки? Давайте еще доживем до будущего: имею в виду еврокубки и все остальные... Что касается стыдно мне или нет за игру команды... Если вы найдете хоть один момент, когда мой футболист лежал просто так – можете подойти и плюнуть мне в лицо.

Львов минимально победил Десну и попал в первую шестерку

Мы играли по счету. Что создала Десна во втором тайме? Если вы футболом называете обычные длинные передачи и навал... Это футбол, вы считаете? Мне за мою команду нисколько не стыдно. Команда выполняла то, что от нее требовалось", – цитирует Бакалова пресс-служба Львова.