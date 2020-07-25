"Можете дать мне медаль – я чемпион последних 5 матчей": Моуринью высмеял своих критиков

"Если речь идет об отдельных лицах и индивидуальном подходе, то давайте перейдем к простому: я четвертый в лиге. Я прибыл в 14-ю команду чемпионата, которая отставала от Арсенала на три очка, а от Лиги чемпионов – на 11. Однако лига начиналась не только для меня, а для Тоттенхэма – я не важен, главным остается клуб. Если же вы хотите немного посмеяться надо мной, то я чемпион последних пяти матчей. Вы можете дать мне медаль – чемпион последних 5 матчей, 13 очков.

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Я всегда отдаю все силы и не беспокоюсь о том, чтобы кому-то что-то доказывать... Я стараюсь все делать как можно лучше, и мой самый важный матч – следующий, а мой самый важный сезон – следующий. Мне это не нужно, поэтому я с нетерпением жду следующего сезона, такова моя натура", – приводит слова Моуринью Evening Standard.

Напомним, за тур до финиша АПЛ Тоттенхэм занимает седьмую строчку с хорошими шансами вырвать путевку в квалификацию Лиги Европы.

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