"Может у него бы и получилось, но он не любит давления": Попов – о перспективах Петракова в клубном футболе

Защитник киевского Динамо Денис Попов поделился мыслями о работе наставника сборной Украины U-17 Александра Петракова.

"При всем уважении, он сам говорил, что не любит работать, когда на него есть какое-то давление, чтобы кто-то выбирал состав, говорил, кто играет или не играет. Он берет всю ответственность на себя, делает так, как он считает и думает. Ему нужно такое.

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Есть много звезд в первых командах, которые могли бы не слушаться его, грубо говоря. А так он с юношами, с детьми, с нами. Мы ему полностью доверились, слушали то, о чем он нас просил. Это принесло свои плоды. Может, у него бы и получилось в каком-то клубе тренировать, но мне кажется, что ему лучше в такой среде", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Попов – воспитанник киевского клуба. За Динамо в официальном матче дебютировал год назад – 13 апреля 2019 года в поединке против Мариуполя. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. В 2019 году под руководством Александра Петракова победил на молодежном чемпионате мира.

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