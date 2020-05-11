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"Может, Стороженко перепраздновал, закусывая через раз": гендиректор Руха – про идею доиграть Первую лигу в Харькове

18:40 64 Читати українською
"Может, Стороженко перепраздновал, закусывая через раз": гендиректор Руха – про идею доиграть Первую лигу в Харькове
Игорь Дедышин / Фото из открытых источников

Генеральный директор Руха Игорь Дедышин прокомментировал предложение главы Металлист 1925 закончить сезон Первой лиги в формате финальной пульки в Харькове.

"Не знаю, может, Стороженко перегрелся на ярком весеннем харьковском солнце. Или перепраздновал, закусывая через раз, но мне кажется – это полный абсурд.

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Мы готовы доигрывать. Наверное, правильно будет сохранить чемпионат, доиграть его в классическом формате. Это было бы правильно", – сказал Дедишин в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, ранее глава наблюдательного совета харьковской команды Сергей Стороженко озвучил свой вариант спасения текущего розыгрыша Первой лиги – он предложил разыграть финальную пульку в Харькове, где есть три полноценных стадиона: Металлист, Динамо и Солнечный.

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Теги
Рух Рух Металлист 1925 Металлист 1925 Первая лига Игорь Дедышин Видеоновости Сергей Стороженко
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