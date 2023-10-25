– Вы очень хорошо знаете Мирчу Луческу, с которым не один год работали в Шахтере. Что скажете о Динамо, которое демонстрирует сегодня удивительно неудачные результаты?

– Динамо сейчас тоже переживает тяжелый период, как и Верес. У каждого клуба есть свои трудности. Я смотрю, прежде всего, на свою команду. Для меня приоритет – Верес, а не проблемы других клубов.

– В турнирной таблице УПЛ безумная интрига. Кто вам из команд импонирует по игре?

– Мне очень нравится Рух. Львовская команда имеет талантливых игроков и совершила нереальный прорыв этого сезона, хотя в прошлом – стояла на вылет. Виталий Пономарев проделал огромную работу. На мой взгляд, сегодня Рух демонстрирует лучшую игру в нашем чемпионате по качеству и интенсивности.

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Также отмечу Оболонь. Эта команда с небольшим бюджетом, молодым тренером и незвездным составом показывает хорошее качество игры и хороший результат. Оболонь – хороший пример для подражания.

– Стоит ли нам ожидать сюрпризов в борьбе за чемпионство? Возможно, в УПЛ в этом сезоне появится свой Лестер, в свое время неожиданно выигравший АПЛ?

– Я думаю, что в этом сезоне может такое произойти. Полесье очень сильно усилило свой состав. Они практически из всех клубов собрали опытных игроков, подписали качественных легионеров. У команды есть большая конкуренция. Буткевич вкладывает в Полесье хорошие деньги, строится инфраструктура. Конечно, в таких условиях у команды будет результат. Я считаю, что именно Полесье может стать украинским Лестером.

Также Вернидуб в Кривбассе собрал хорошую команду. Рух может претендовать на высокие места. Мы видим, что у наших грандов очень много проблем. У Шахтера и Динамо – молодые команды, средний возраст которых 21. Поэтому в этом сезоне следует ожидать сюрпризов, – заявил Шевчук в интервью Спорт-Экспресс.

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