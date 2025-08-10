УЕФА опубликовал пост, посвященный гибели экс-игрока сборной Палестины Сулеймана аль-Обейда. 41-летний футболист погиб в результате атаки Израиля по сектору Газы. “Светлая память Сулейману аль-Обейду, ”палестинскому Пеле“. Талант, который давал надежду бесчисленным детям даже в самые темные времена”.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах сделал репост публикации и обратился к организации. "Может, расскажете нам, как он умер, где и почему?

Напомним, что Палестина и Израиль находятся в перманентном состоянии войны. Арабы в большинстве своем поддерживают Палестину, которая не гнушается террористическими методами против Израиля.