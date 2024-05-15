"Донецкий Шахтер – фаворит финала, все говорит в их пользу. Кубок Украины – лишь одна игра, и в футболе все бывает. Любая команда может удивить. Ворскла может, в свою очередь, показать характер, поставить автобус, как говорят некоторые эксперты, и искать свой шанс в контратаке.

Ворскла – Шахтер: анонс финала Кубка Украины

Повторение 2009 года? Сейчас, думаю, такого уже не будет. Не будет болельщиков, потому что есть ограничения. Поддержки у команд не будет. Да и состав у Ворсклы был тогда сильнее, даже при понимании, каким звездным был Шахтер у Луческу. Может случиться что угодно: свой какой-то один гол ворскляне могут найти и победить, но в это я не верю.

Относительно Ворсклы, не скажу, что это полный провал, но сезон неудачный. Даже несмотря на первый за несколько лет выход в финал Кубка.

Шахтер будет играть первым номером, контролировать игру. Полтавчане будут играть по сопернику, организованно обороняться и искать свои моменты. Финальный счет, думаю, будет 2:0 в пользу Шахтера", – сказал Воробей в комментарии Sport Express.

Напомним, финал Кубка Украины состоится уже сегодня, 15 мая, в Ровно на стадионе Авангард. Начало встречи в 19:00.

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