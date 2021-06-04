"К сожалению, главный тренер Андрей Шевченко был весьма ограничен в своем выборе. Вот и в последних спаррингах наши форварды не преуспели, не продемонстрировали желание сыграть через "не могу". Возможные, приберегли голы и упорство для решающих поединков Евро-2020?

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У каждого из внесенных в заявку нападающих есть свои сильные и слабые стороны. Поскольку среди них наиболее универсальный Роман Яремчук, то именно он является основным. Убежден, ему очень хочется доказать, что он достоин защищать цвета более именитой команды, чем бельгийский Гент и успешная игра на Евро будет весомым козырем.

Тем не менее, на мой взгляд, самый перспективный среди наших нападающих – Артем Довбик. У него отличная антропометрия, он быстрый, нацеленный на ворота, с хорошей техникой и сильным ударом. Однако у Довбика не все получается в игре на втором этаже. Впрочем, на мой взгляд, Андрей Шевченко будет использовать только одного нападающего, больше надеясь на острые подключения в переднюю линию кого-то из полузащитников", – поделился Гецко в комментарии meta-ratings.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова. Последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы подопечные Андрея Шевченко проведут уже 7 июня – "сине-желтые" проэкзаменуют Кипр. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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