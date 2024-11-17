"Кто боится, тот обычно не доводит игру до победы. Есть такая закономерность в футболе. Конечно, нужно было бы играть более решительно. Я думаю, что Ребров как следует настраивает команду, а уже сами футболисты во время игры начинают придумывать: вот лучше отдам пас тому, а то вдруг потеряю мяч. Чуть ли не вратарю своему отдают с центра поля.

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Как выйти из этого тупика? Да смелее же нужно играть! Каждую атаку надо стараться завершать ударом в створ ворот соперника, хотя бы по направлению. Наши футболисты должны изменить свою манеру игры. Ну не бывает голов без ударов. Разве что в свои ворота.

В матче против Грузии во втором тайме на отбой украинцы не играли, если честно. Просто старались не рисковать. До поры до времени наши организованно оборонялись, но вот этот моментик, когда грузины все же зашли глубоко в нашу защиту, и стал решающим. Хорошо, что грузины слабо играют головой. Наша сборная в этом компоненте, игре на втором этаже, плоховата.

Разве Забарный на уровне. Он и в атаку подключался пару раз. И рыжий молодец (Ефим Конопля, – прим.). А вот Миколенко напрочь сник. Играл исключительно на своей половине поля. Помню, в Динамо Виталик выполнял и дистанционную работу, как когда-то Лужный или Демьяненко – от флажка к флажку, вперед – назад, и так по двадцать раз за игру. А сейчас Миколенко так не играет. Может, в Эвертоне так его переучили, поэтому и плетется эта команда где-то там среди аутсайдеров АПЛ", – сказал Кварцяный в комментарии Українському футболу.

Напомним, за тур до финиша Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. В последнем матче команда Реброва сыграет с Албанией, которая накануне разошлась миром с Чехией (0:0).

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