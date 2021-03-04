"Безусловно, Агробизнес прыгнул выше головы. Благодаря президенту и тренеру команда быстро развивается. Шахтер удивил составом. Приберечь основную обойму можно, но не настолько же. Сделайте результат, а затем проводите ротацию.

Каштру нашел банальное оправдание сенсационному вылету из Кубка Украины

В тоже время тот, кто вышел в стартовом составе на матч с перволиговым коллективом, должен доказывать, что он достоин быть среди первых 11-ти.

В половине из шести сыгранных матчей после зимней паузы Шахтер терял очки. Нужно спросить у главного тренера, что команда делала зимой. Может, Луиш Каштру уже видит себя наставником европейской топ-команды? Не стоит забывать и о поражении "горняков" от Зари. Такой удар забыть непросто. У Шахтера футбол стал каким-то медленным", – сказал Максимюк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Шахтер в матче 1/4 финала Кубка Украины в дополнительное время уступил перволиговому Агробизнесу и вылетел из турнира.

Шахтер проиграл Агробизнесу и вылетел из Кубка Украины – удаление, незабитый пенальти и "украденный" ассист голкипера