"Для меня Малиновский – самый сильный футболист в нашей сборной. Он держит всю середину поля, врывается с мячом, играет в отборе, может пробить. Для меня он номер один. Очень мне нравится.

Украина – Армения – 3:0 – видео голов и обзор матча

В дальнейшем Малиновский может играть в Англии, в любой команде. Может быть, не в топ-4. Например, как смотрю, как сейчас в Арсенале играют, там даже близко такого нет", – сказал Лужный в эфире ТК Футбол.

Кстати, именно гол Малиновского накануне положил начало разгромной победе над Арменией. В общей сложности Руслан провел в составе сборной Украины 47 матчей (6 голов и 7 результативных передач).

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