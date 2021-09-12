"Может хватит на этом хайповать?": Жена Малиновского встала на защиту мужа после истории с извинениями Петракова
Роксана Малиновская, жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, прокомментировала слова Юрия Вернидуба о конфликте игрока с наставником "сине-желтых" Александром Петраковым.
"Кто может подтвердить информацию, что Руслан обиделся на тренера? Может, хватит на этом хайповать?
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У Руслана никогда не было проблем ни с тренерами, ни с игроками, хочу напомнить. А эту новость было особенно неожиданно прочитать", – написала Роксана на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, в трех матчах под руководством Александра Петракова украинский легионер Аталанты суммарно провел на поле 39 минут. Впоследствии наставник "сине-желтых" признался, что Малиновский обиделся на тренера за недостаточное количество игрового времени и коучу даже пришлось извиняться перед футболистом.
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