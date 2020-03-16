"Может хватит?": Мариуполь публично наехал на арбитра УПЛ

Мариуполь жестко раскритиковал судейскую работу Евгения Арановського на поединках азовцев.

"Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного арбитра Евгения Арановского к ФК Мариуполь. По возвращении азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды.

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В этих матчах арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показав 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти. Вот такая интересная арифметика", – говорится в заявлении клуба в Instagram.

Напомним, последний поединок Мариуполя с судейством Евгения Арановского завершилось скандалом: арбитр удалил сразу трех игроков азовцев, что повлияло на результат матча – разгромная победа СК Днепр-1. Именно это поражение не пустила Мариуполь в первую шестерку УПЛ.

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