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"Может хватит?": Мариуполь публично наехал на арбитра УПЛ

18:57 117 Читати українською
"Может хватит?": Мариуполь публично наехал на арбитра УПЛ
Игроки Мариуполя / фото: ФК Мариуполь

Мариуполь жестко раскритиковал судейскую работу Евгения Арановського на поединках азовцев.

64’ Алексей Хобленко
90’ Владислав Супряга
 
64’ Алексей Хобленко
90’ Владислав Супряга

"Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного арбитра Евгения Арановского к ФК Мариуполь. По возвращении азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды.

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В этих матчах арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показав 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти. Вот такая интересная арифметика", – говорится в заявлении клуба в Instagram.

Напомним, последний поединок Мариуполя с судейством Евгения Арановского завершилось скандалом: арбитр удалил сразу трех игроков азовцев, что повлияло на результат матча – разгромная победа СК Днепр-1. Именно это поражение не пустила Мариуполь в первую шестерку УПЛ.

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Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного рефери Евгения Арановского к ФК «Мариуполь». После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды. В этих играх арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти! Вот такая занимательная арифметика!

Допис, поширений FC Mariupol (@mariupolfc)

blog_ava
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Теги
Мариуполь Мариуполь Арбитры Евгений Арановский СК Днепр-1 - Мариуполь
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