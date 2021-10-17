"Де Дзерби очень импульсивный тренер. Может где-то бутылкой запустить, но это нормально, мы это понимаем. На каждой тренировке я стараюсь отблагодарить его за доверие своей работой. Я бы хотел стать лучше при этом тренере.

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Он разговаривает с футболистами не только о футболе. Может возникнуть вопрос как я живу, с кем, о чем переживаю. Де Дзерби со всеми так – и с нами, молодыми, и с опытными", – поделился Мудрик в интервью BurBuzz.

Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер летом этого года и успел выиграть Суперкубок Украины и вывести "горняков" в групповой этап Лиги чемпионов.

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