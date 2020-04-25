"Можешь пропустить от Месси в угол, между ног, но если он тебя перебросит – будешь виноват": Пятов – о советах Луческу

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил, как бывший наставник "горняков" Мирча Луческу учил его противостоять Лионелю Месси в рамке.

"Я играл против Месси много раз. Он уникален. Это феномен. У кого-то есть талант от рождения, а все остальные должны работать. Вот у Месси талант. А Роналду – работяга.

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Что я чувствовал, когда мяч был у него в ногах? Мы же изучаем нападающих. По-моему, в первом моем матче против Месси он перебросил мяч через меня. Мне потом Луческу на теории сказал: "Ты можешь пропустить в угол, между ног. Но если он тебя перебросит – будешь виноват". Он меня потом трижды пытался перебросить – Месси тогда со всеми вратарями так обходился. Выходил один на один, я просто останавливался и забирал мяч в руки. И потом Луческу говорил: "Браво, это я тебя научил". Хотя и 1:5 проиграли, но ничего", – сказал Пятов в программе Цыганык Live.

Напомним, Пятов является воспитанником кировоградского футбола, а его первым профессиональным клубом стала Ворскла. В 2007 году Андрей присоединился к Шахтеру, в котором стал настоящей легендой и дослужился до звания капитана сборной Украины.

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