"Ярмоленко играл за дортмундскую Боруссию. Однажды ему пришла смс-ка от кого-то из руководителей клуба: "Тренер тебя не рассчитывает. Можешь искать новую команду".

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Как Ярмоленко воспринял такую ​​форму общения? Он профи. Знает, что в Европе с тобой никто не будет церемониться. Объяснять, что, как и почему. Там выживает сильнейший. А если ты проиграешь конкуренцию, готовься к смене клуба. При этом в Дортмунде Андрею сразу предложили несколько вариантов трудоустройства", – сказал Хацкевич в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Напомним, Ярмоленко покинул Боруссию Д в июле 2018 года перейдя в Вест Хэм за 20 млн евро. В текущем сезоне Андрей провел за лондонский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает украинца в 7,5 млн евро.

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