"Думаю, это не самая легкая группа, впрочем, нам могли попасть и более сложные соперники. Мы очень хорошо знаем Ирландию, можно сказать, что у нас очень хорошие воспоминания. Мы впервые сыграем против Шотландии, и это тоже будет непросто. Что касается сборной Украины, то в 90-х и в 2000-х наша команда неоднократно играла с ними, проведя 8 матчей.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций – стартуем с двух выездов

Несмотря на то, что в последнее время жребий не сводил нас вместе, мы очень хорошо знаем возможности украинцев. Я думаю, а также уверен, что мы можем бороться с этими командами и преподнести сюрпризы. Если мы сможем сохранить свое место в лиге B, это будет неплохой результат", – приводит слова Мхитаряна официальный сайт Федерации футбола Армении.

Напомним, в Лиге наций Украина попала в группу B1 и получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению.

Результаты жеребьевки Лиги наций: Украина не должна сетовать на соперников, уникальная встреча, группа смерти в элите