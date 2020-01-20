Мозес согласовал переход в Интер, – СМИ

Хавбек лондонского клуба Виктор Мозес попробует свои силы в Серии А.

Полузащитник лондонского Челси Виктор Мозес согласовал условия личного контракта с Интером, сообщает издание Sky Sport Italia. Миланский клуб предложил Челси аренду 29-летнего футболиста с опцией последующего выкупа. Наставник "черно-синих" Антонио Конте лично заинтересован в трансфере Мозеса, поскольку работал с нигерийцем в лондонском клубе.

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К слову, наставник "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард, на пресс-конференции перед матчем против Арсенала, подтвердил новую аренду футболиста, сказав следующее: "Мозес действительно вернулся из аренды в Фенербахче и отправится куда-то снова. Куда именно – пока сказать не могу, переговоры еще продолжаются".

Напомним, Мозес на правах аренды выступал за Фенербахче. В текущем сезоне он сыграл за турецкий клуб 7 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист. Кроме того, будучи игроком Челси, он выступал в аренде за Ливерпуль, Сток Сити и Вест Хэм. А в сезоне 2016/17 нигериец стал чемпионом Англии в составе "синих". Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 8,5 млн евро.

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