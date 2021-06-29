"Думаю, это провал Франции. Великолепные игроки, невероятная команда, очень хороший тренер, традиции. Это провал. Но Швейцария, где нет звезд, была командой.

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Петкович проделал потрясающую работу – они прошли путь от команды, которая едва могла квалифицироваться на турнир, к тому, чтобы последовательно выходить в финальные стадии чемпионатов мира и Европы. Думаю, подход Швейцарии был таким: "Мы можем проиграть, но будем играть до конца и с гордостью уйдем с поля, и публика оценит".

Также считаю, что Франция начала веселиться. Веселиться нужно после игры, а не во время. Они слишком рано развеселились", – заявил Моуринью в комментарии Talksport.

Заметим, подопечные Владимира Петковича в 1/4 финала сойдутся с Испанией, которая эффектно одолела Хорватию (5:3).

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