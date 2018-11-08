Моуринью затроллил фанатов Ювентуса и объяснил это оскорблениями в свой адрес – Бонуччи примерил роль Вальдеса

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью снова "тепло" пообщался с болельщиками команды-соперника "красных дьяволов". На этот раз он схлестнулся в дуэли с фанатами туринского Ювентуса.

После финального свистка встречи, которая завершилась победой МЮ со счетом 2:1, португальский специалист не пошел в раздевалку, а решил прогуляться газоном Ювентус Стэдиум. Моуринью в центре поля начал троллить фанатов Юве, приложив к уху руку, и скорчил гримасу.

Лига чемпионов: Манчестер Юнайтед в волевом стиле одолел Ювентус – шедевры Роналду и Маты, конфуз Щенсны в эндшпиле

Это не понравилось центрбеку туринцев Леонардо Бонуччи, который решил успокоить сеу Жозе в стиле экс-голкипера Барселоны Виктора Вальдеса. У того был конфликт с Моуринью в период пребывания Особенного на посту главного тренера Интера. В защиту наставника МЮ встал капитан манкунианцев Эшли Янг.

После матча Жозе Моуринью объяснил свое поведение оскорблениями в свой адрес со стороны болельщиков на протяжении всего матча.

"Меня оскорбляли в течение 90 минут. Я приехал сюда работать, не больше. Я не бросался на кого-то, а просто дал понять, что хочу сильнее услышать фанатов. Наверное, я не должен был этого делать, но они оскорбляли мою семью, включая семью в Интере, поэтому я так отреагировал", – приводит слова Моуринью Goal.

Напомним, что португалец работал с миланским Интером в 2008-10 гг. и завоевал требл в сезоне 2009/10, выиграв Скудетто, Кубок Италии и кубок Лиги чемпионов.