Руководство Ромы намерено перестроить команду, а итальянская пресса узнала имена части игроков, которые близки к смене клуба.

Рома намерена сэкономить в следующем сезоне около 70 млн евро, поэтому клуб готов попрощаться сразу 15-ю футболистами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Моуринью рассматривает трех топ-голкиперов на вратарскую позицию Ромы

В список игроков на выход попали Алессандро Флоренци, Робин Ольсен, Стивен Н'Зонзи, Джастин Клюйверт, Дженгиз Ундер. Также в лагере римлян ряд футболистов не входят в планы нового тренера Жозе Моуринью, среди которых Хавьер Пасторе, Давиде Сантон, Федерико Фасио, Пау Лопес, Карлес Перес и Амаду Диавара.

По итогам прошлого сезона Серии А Рома финишировала на 7-й строчке.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо