"Англии было очень легко против Украины. Слишком легко. Конечно, команда хорошо сыграла, и сама себе облегчила задачу, но, как я и думал, проблем здесь и не должно было возникнуть.

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Сборная Англии могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций. И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно", – цитирует Моуринью The Sun.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 команда "Трех львов" легко разобралась со сборной Украины, деклассировав соперника со счетом 4:0. В полуфинале Англия сыграет против Дании, игра состоится 7 июля.

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