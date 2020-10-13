Кейн почувствовал дискомфорт в бедре на прошлой неделе. Сначала в сборной считали, что повреждение не слишком серьезное, но позже решили отправить 27-летнего игрока на дополнительное обследование.

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Этот факт вызвал недовольство у Тоттенхэма, в частности у Жозе Моуринью, сообщает The Guardian. Наставник "шпор" выступает категорически против появления Харри Кейна в стартовом составе на матч Лиги наций против Дании и попросил осторожнее относиться к игроку.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на эту ситуацию: "Мы провели обследование Кейна только для того, чтобы убедиться, что это мышечная усталость, а не травма. Мы надеемся, что если все будет хорошо, то Кейн выйдет в старте в среду".

Заметим, уже завтра, 14 октября, состоится поединок 4-го тура Лиги наций между Англией и Данией, начало в 21:45.

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