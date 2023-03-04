Напомним, после игры с Кремонезе в 24 туре Серии А (1:2) главного тренера Ромы дисквалифицировали на 2 матча чемпионата за конфликт с арбитрами. Руководство клуба подало апелляцию, чтобы отменить решение судей.

Арбитра матча Кремонезе – Рома накажут за ссору с Моуринью

Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение приостановить дисквалификацию Моуринью. Как сообщает Sportmediaset, дело еще будут пересматривать, чтобы лучше разобрать ситуацию, которая возникла между тренером и судейским корпусом.

Встреча Рома – Ювентус в рамках 25-го тура Серии А состоится 5 марта. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Рома потерпела позорное поражение от Кремонезе, подарив аутсайдеру первую победу в сезоне – Моуринью получил изъятие