Португальский специалист недавно возглавил Фенербахче. Жозе Моуринью хотел бы усилить линию атаки и нацелился на Мейсона Гринвуда.

Ювентус, Боруссия и Атлетико развернули борьбу за скандальную звезду МЮ – Приоритет озвучен

Как сообщает The Sun, турецкий гранд готов заплатить Манчестер Юнайтед 50 миллионов фунтов. Впрочем, Фенербахче не единственный клуб, который претендует на Гринвуда. Свою заинтересованность в нападающем выразили Ювентус, Боруссия и Атлетико.

Сам игрок уже работал с Жозе Моуринью, когда португалец возглавлял Манчестер Юнайтед, и не очень желает повторять этот опыт.

Сезон 2023/24 Мейсон Гринвуд провел в аренде, выступая за Хетафе. За "синих" англичанин сыграл в 36 матчах во всех турнирах. В его активе 10 голов и шесть ассистов.

Напомним, что Гринвуда арестовали в январе 2022 года по обвинениям в попытке изнасилования и нападении, но все обвинения сняли.

"Ми повинні були декласувати Баварію, але потім двічі пропустили": шахи, у які грає Артета – велика розмова без Зінченка