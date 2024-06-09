Моуринью выбрал приоритетную трансферную цель – "Особенный" поборется за опальную звезду Манчестер Юнайтед
Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд заинтересовал турецкий гранд, с которым работает Жозе Моуринью
Португальский специалист недавно возглавил Фенербахче. Жозе Моуринью хотел бы усилить линию атаки и нацелился на Мейсона Гринвуда.
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Как сообщает The Sun, турецкий гранд готов заплатить Манчестер Юнайтед 50 миллионов фунтов. Впрочем, Фенербахче не единственный клуб, который претендует на Гринвуда. Свою заинтересованность в нападающем выразили Ювентус, Боруссия и Атлетико.
Сам игрок уже работал с Жозе Моуринью, когда португалец возглавлял Манчестер Юнайтед, и не очень желает повторять этот опыт.
Сезон 2023/24 Мейсон Гринвуд провел в аренде, выступая за Хетафе. За "синих" англичанин сыграл в 36 матчах во всех турнирах. В его активе 10 голов и шесть ассистов.
Напомним, что Гринвуда арестовали в январе 2022 года по обвинениям в попытке изнасилования и нападении, но все обвинения сняли.
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