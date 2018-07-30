Моуринью: Алексис не будет счастлив с такими игроками

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью встал на защиту Алексиса Санчеса, объясняя игру команды отсутствием лидеров.

"Вы хотите, чтобы он был счастлив с игроками, которые сейчас вокруг него? Мы не играем здесь, чтобы улучшить команду или динамику. Мы играем, чтобы выжить и не иметь слишком ужасные результаты.

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Алексис – единственный атакующий игрок, которого мы сейчас имеем. У нас нет вингеров, у нас нет нападающих. Он единственный, кто здесь есть, и бедный человек, который делает все от себя возможное, и подвергается критике тех, кто хочет чего-то большего", – цитирует Моуринью goal.com.

В последнем матче Международного кубка чемпионов Манчестер Юнайтед уступил Ливерпулю со счетом 1:4.