Моуринью начал переговоры с Баварией, – журналист

Бывший наставник английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может возобновить тренерскую деятельность в мюнхенской Баварии.

Культовый специалист хочет возглавить чемпионов Германии, утверждает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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По его информации, Моуринью предложил мюнхенцам подписать контракт до лета 2022 года. Руководство Баварии сейчас изучает это предложение. Ожидается, что решение о сотрудничестве с португальским тренером примут в период паузы на матчи сборных. Ранее стало известно, что Арсен Венгер не будет тренировать "ротен".

Жозе Моуринью находится без работы с декабря 2018-го после отставки из Манчестер Юнайтед. До этого он работал с Бенфикой, Лейрией, Порту, лондонским Челси, миланским Интером и мадридским Реалом.

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