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Моуринью встретился с директором Арсенала – тренер поразил функционера своими идеями

11:29 158 Читати українською
Моуринью встретился с директором Арсенала – тренер поразил функционера своими идеями
Жозе Моуринью / The Sun

Звездный португальский тренер уже в ближайшее время может возглавить лондонский Арсенал.

Моуринью провел деловую встречу с директором "канониров" Раулем Санльехи, информирует The Times. Во время деловой встречи Моуринью рассказал свое видение нынешнего состояния команды и затронул тему состава, чем произвел очень положительное впечатление на Санльехи.

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Руководство лондонского клуба недовольно работой Унаи Эмери и, скорее всего, уволит испанского специалиста. В Арсенале хотят видеть тренера, который имеет опыт работы в клубах английской Премьер-Лиги.

Напомним, после 11 туров Арсенал занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ.

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Англия Арсенал Арсенал Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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