toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
УКРАИНА КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ - РУХ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Моуринью вспомнил, как Динамо довело его до слез

10:47 105 Читати українською
Моуринью вспомнил, как Динамо довело его до слез
Жозе Моуринью / Getty Images

Легендарный португальский наставник Жозе Моуринью навсегда запомнил поединок против киевского Динамо.

В сезоне 2009/10 Моуринью, который возглавлял тогда миланский Интер, торжествовал в Лиге чемпионов. Однако путь к финалу был не таким легким. Одним из соперников "неррадзури" в отборочной группе было Динамо (под руководством Валерия Газзаева), которое могло не пустить "черно-синих" в 1/8 финала турнира.

"В перерыве матча с Динамо Моуринью от ярости разбил железный стол": экс-функционер Интера – о поединке Лиги чемпионов

Матч в Милане завершился вничью 2:2, а в Киеве Интер вырвал 3 очка на последних минутах (Динамо упустило победу в конце матча, пропустив на 86-й и 89-й минутах). Именно этот поединок вызвал в "Особенного" незабываемые впечатления.

"Сильные эмоции. Они сопровождаются важными воспоминаниями. Я плакал после матча с Динамо. В том поединке мне удалось достучаться до сердец игроков. Я иногда плакал только после побед, а не после поражений", – цитирует Моуринью портал Gianlucadimarzio.com.

Напомним, Динамо в том сезоне финишировало на последней строчке турнирной таблицы, набрав 5 очков. Кроме Интера соперниками "бело-синих" в группе были Барселона и Рубин.

"Нам повезло в Киеве": супергол Шевченко, катастрофа украинца – как матч Динамо стал ключом для подвига в ЛЧ

blog_ava
Минай рискует проиграть битву за УПЛ – закарпатцы среди лидеров Первой лиги
08:56
111
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Интер Интер Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
56
мин
Боруссия Менхенгладбах
16:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук