Моуринью вспомнил, как Динамо довело его до слез

Легендарный португальский наставник Жозе Моуринью навсегда запомнил поединок против киевского Динамо.

В сезоне 2009/10 Моуринью, который возглавлял тогда миланский Интер, торжествовал в Лиге чемпионов. Однако путь к финалу был не таким легким. Одним из соперников "неррадзури" в отборочной группе было Динамо (под руководством Валерия Газзаева), которое могло не пустить "черно-синих" в 1/8 финала турнира.

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Матч в Милане завершился вничью 2:2, а в Киеве Интер вырвал 3 очка на последних минутах (Динамо упустило победу в конце матча, пропустив на 86-й и 89-й минутах). Именно этот поединок вызвал в "Особенного" незабываемые впечатления.

"Сильные эмоции. Они сопровождаются важными воспоминаниями. Я плакал после матча с Динамо. В том поединке мне удалось достучаться до сердец игроков. Я иногда плакал только после побед, а не после поражений", – цитирует Моуринью портал Gianlucadimarzio.com.

Напомним, Динамо в том сезоне финишировало на последней строчке турнирной таблицы, набрав 5 очков. Кроме Интера соперниками "бело-синих" в группе были Барселона и Рубин.

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