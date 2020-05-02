toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Моуринью вспомнил единственный раз, когда плакал из-за поражения

13:59 84 Читати українською
Моуринью вспомнил единственный раз, когда плакал из-за поражения
Каранка и Моуринью / ФК Реал Мадрид

Наставник лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью признался, что не сдерживал эмоций после крупнейшей неудачи в тренерской карьере.

Культовый тренер рассказал, как пережил поражение от мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов сезона 2011/12. "Особый" тогда работал с мадридским Реалом.

Моуринью назвал лучшего за Месси и Роналду – "Особенный" тренировал его в Барселоне

"К сожалению, это футбол. Криштиану, Кака, Серхио Рамос. Нет сомнений, что все три настоящих футбольных монстры, но они тоже люди. Та ночь – единственный случай в моей тренерской карьере, когда я плакал после поражения. Я хорошо это помню. Мы с Айтором остановились перед моим домом и плакали. Мы были лучшими в том сезоне, потому это было настолько трудно", – приводит слова Моуринью Marca.

Отметим, что во втором полуфинале ЛЧ 2011/12 "сливочные" переиграли Баварию (2:1) благодаря дублю Роналду, но проиграли в серии пенальти. Свои попытки не реализовали трио упомянутых португальским специалистом звезд.

Особенный. 25 трофеев Жозе Моуринью

blog_ava
"Бомба" Барселона определилась с альтернативой Неймару – наследник Месси будет списан в кузницу талантов
12:00
237
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью Айтор Каранка Айтор Каранка Рикардо Кака Рикардо Кака Серхио Рамос Серхио Рамос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Арсенал
17:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук