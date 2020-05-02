Моуринью вспомнил единственный раз, когда плакал из-за поражения

Наставник лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью признался, что не сдерживал эмоций после крупнейшей неудачи в тренерской карьере.

Культовый тренер рассказал, как пережил поражение от мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов сезона 2011/12. "Особый" тогда работал с мадридским Реалом.

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"К сожалению, это футбол. Криштиану, Кака, Серхио Рамос. Нет сомнений, что все три настоящих футбольных монстры, но они тоже люди. Та ночь – единственный случай в моей тренерской карьере, когда я плакал после поражения. Я хорошо это помню. Мы с Айтором остановились перед моим домом и плакали. Мы были лучшими в том сезоне, потому это было настолько трудно", – приводит слова Моуринью Marca.

Отметим, что во втором полуфинале ЛЧ 2011/12 "сливочные" переиграли Баварию (2:1) благодаря дублю Роналду, но проиграли в серии пенальти. Свои попытки не реализовали трио упомянутых португальским специалистом звезд.

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