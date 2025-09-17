Экс-наставник Фенербахче Жозе Моуринью станет новым главным тренером Бенфики, информирует А Bola. По информации источника, португальский клуб подпишет контракт с 62-летним специалистом на 2 сезона.

Бенфика уже нашла нового наставника – Судаков и Трубин могут оказаться под руководством легенды

Соглашение между сторонами будет подписано в ближайшие часы, Осталось обсудить только финансовые аспекты контракта относительно зарплаты Моуринью и его штаба.

Моуринью начнет работу с командой уже на этой неделе.

Напомним, что вчера Бенфика проиграла Карабаху матч 1-го тура основного этапа ЛЧ (2:3). В составе "орлов" играют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2