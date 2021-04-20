Жозе Моуринью не имел особого желания разговаривать с прессой после новости об уходе.

Уже экс-наставник Тоттенхэма паковал свои вещи, когда на него "напали" журналисты. Репортеру Sky Sports удалось "выжать" из "Особенного" несколько слов.

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"Считаю ли я увольнение несправедливым? Вы знаете меня. Вы знаете, что я не собираюсь что-то говорить. Отпуск? Нет, я не нуждаюсь в перерыве или перезарядке батарей. Я всегда в футболе", – резюмировал Моуринью.

Напомним, португалец оставил Тоттенхэм на седьмой строчке АПЛ и с финалом Кубка Лиги. Моуринью возглавил "шпор" в ноябре 2019-го, однако не выиграл ни одного трофея.

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