Моуринью возмущен действиями Райолы относительно Погба

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не доволен действиями агента футболиста Поля Погба Мино Райолы относительно вероятного трансфера игрока.

Жозе Моуринью считает, что Мино Райола работает не в интересах Погба, пытаясь устроить его трансфер, сообщает Times.

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Португальский специалист, а также руководство МЮ обеспокоены тем, что Райола после ЧМ-2018 ведет переговоры с рядом клубов Европы относительно возможного трансфера 25-летнего хавбека.

"Манкунианцы" убеждены, что француз не будет продан этим летом, однако в клубе переживают, что действия Райолы могут нанести серьезный имиджевой вред.

Напомним, что трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, но тамошние клубы еще могут продавать игроков в другие чемпионаты.