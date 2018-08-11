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Моуринью возмущен действиями Райолы относительно Погба

11:48 88 Читати українською
Моуринью возмущен действиями Райолы относительно Погба
Поль Погба / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не доволен действиями агента футболиста Поля Погба Мино Райолы относительно вероятного трансфера игрока.

Жозе Моуринью считает, что Мино Райола работает не в интересах Погба, пытаясь устроить его трансфер, сообщает Times.

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Португальский специалист, а также руководство МЮ обеспокоены тем, что Райола после ЧМ-2018 ведет переговоры с рядом клубов Европы относительно возможного трансфера 25-летнего хавбека.

"Манкунианцы" убеждены, что француз не будет продан этим летом, однако в клубе переживают, что действия Райолы могут нанести серьезный имиджевой вред.

Напомним, что трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, но тамошние клубы еще могут продавать игроков в другие чемпионаты.

Англия1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: Пятница 10 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
2 : 1
Лестер Сити
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Теги
Англия Манчестер Юнайтед - Лестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Жозе Моуринью Жозе Моуринью Мино Райола
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