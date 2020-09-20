"Шпоры" буквально уничтожили "святых" со счетом 5:2. За лондонцев четыре гола забил именно кореец. Однако Моуринью этого показалось мало.

Покер Сона и феерия Кейна в видеообзоре матча Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:5

После игры Харри Кейн давал интервью журналистам, а португалец, проходя мимо, ворвался в эфир, чтобы отметить англичанина. "Вот! Игрок матча. Для меня именно он игрок матча. Вы видели замечательное командноей выступление", – сказал Моуринью, указывая на Кейна.

Добавим, что форвард сборной Англии тоже феерил в этой игре. Кейн ассистировал Сону при всех его голахв, а также сам забил один мяч. К слову, впервые в истории лиги один игрок ассистировал другом четыре раза в течение одного матча.

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