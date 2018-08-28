Моуринью: Венгер – специалист по неудачам, а я – нет

Наставник МЮ Жозе Моуринью резко ответил экс-наставнику Арсенала Арсену Венгеру, который обвинил его в страхе перед неудачами.

"Арсен – специалист по неудачам, я – нет.

Руководство Манчестер Юнайтед доверяет Моуринью и не будет увольнять его

Если предположить, что он был прав в том, что я боюсь провалов, то это только потому, что я не терпел неудач много раз. В футболе я не боюсь ничего", – цитирует Моуринью издание Goal.

Напомним, что в последнем туре АПЛ Манчестер Юнайтед в домашнем матче против Тоттенхэма (0:3) допустил второе поражение подряд и опустился на 13-е место в турнирной таблице, после чего в СМИ начала появляться информация о возможной отставке тренера "красных дьяволов".

Моуринью должен остаться, – организация фанатов Манчестер Юнайтед поддержала тренера