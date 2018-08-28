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Моуринью: Венгер – специалист по неудачам, а я – нет

22:17 66 Читати українською
Моуринью: Венгер – специалист по неудачам, а я – нет
Жозе Моуринью и Арсен Венгер / Фото из соцсетей

Наставник МЮ Жозе Моуринью резко ответил экс-наставнику Арсенала Арсену Венгеру, который обвинил его в страхе перед неудачами.

"Арсен – специалист по неудачам, я – нет.

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Если предположить, что он был прав в том, что я боюсь провалов, то это только потому, что я не терпел неудач много раз. В футболе я не боюсь ничего", – цитирует Моуринью издание Goal.

Напомним, что в последнем туре АПЛ Манчестер Юнайтед в домашнем матче против Тоттенхэма (0:3) допустил второе поражение подряд и опустился на 13-е место в турнирной таблице, после чего в СМИ начала появляться информация о возможной отставке тренера "красных дьяволов".

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Англия3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: Понедельник 27 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 3
Тоттенхэм
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Теги
Англия Арсен Венгер Арсен Венгер Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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