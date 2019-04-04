Моуринью ведет переговоры с двумя клубами Серии А

Жозе Моуринью все еще находится в поисках нового клуба.

Португальский специалист контактировал с двумя клубами Серии А относительно возможного назначения на пост главного тренера. Речь о Роме и Интере, сообщает Sky Sport Italia.

Моуринью намекнул, где может продолжить карьеру – в этом чемпионате португалец еще не работал

К тому же сообщается, что Моуринью готов на понижение своей заработной платы ради работы в Интере – с 10 миллионов евро в год до 8 миллионов.

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Напомним, последним клубом португальца был английский Манчестер Юнайтед, откуда Моуринью был уволен в декабре прошлого года.