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Моуринью ведет переговоры с двумя клубами Серии А

19:58 104 Читати українською
Моуринью ведет переговоры с двумя клубами Серии А
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Жозе Моуринью все еще находится в поисках нового клуба.

Португальский специалист контактировал с двумя клубами Серии А относительно возможного назначения на пост главного тренера. Речь о Роме и Интере, сообщает Sky Sport Italia.

Моуринью намекнул, где может продолжить карьеру – в этом чемпионате португалец еще не работал

К тому же сообщается, что Моуринью готов на понижение своей заработной платы ради работы в Интере – с 10 миллионов евро в год до 8 миллионов.

Моуринью может возглавить Баварию, – СМИ

Напомним, последним клубом португальца был английский Манчестер Юнайтед, откуда Моуринью был уволен в декабре прошлого года.

Теги
Италия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Интер Интер Рома Рома
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