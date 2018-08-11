Моуринью: В матче против Лестера мне нужно было шесть замен, а не три

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился впечатлениями после победы над Лестером в первом туре АПЛ.

"Это хорошее начало Премьер-лиги. Хороший матч. Матч, в котором мне нужно было шесть замен, а не три. Я хотел выпустить Марсьяля, но не смог, Погба не может играть 90 минут, Фред тоже. Мне нужно больше замен.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Было нелегко управлять игрой, но я сказал игрокам, что у нас были хорошие периоды, проблески того футбола, в который мы хотели играть. Лестер был сильным в определенные моменты, но мы справились с этим как команда.

Важно побеждать и играть хорошо. В определенные периоды мы хорошо играли против хорошей команды, которая потратила на трансферы больше, чем мы. Мы должны привыкать к командам, у которых есть игроки такого же уровня, что и у нас.

Это будет тяжелый сезон для всех, а не только для нас. У меня были планы на много месяцев вперед, но рынок закрылся, и я оказался в ситуации, в которой не думал, что окажусь. Это последний раз, когда я говорю об этом. Все, рынок закрыт", – цитирует Моуринью BBC.