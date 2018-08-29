Моуринью уволят, если Манчестер Юнайтед проиграет Бернли, – Daily Mail

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может покинуть клуб уже на этой неделе.

4-й тур АПЛ может стать решающим для Моуринью, ведь в случае поражения Манчестер Юнайтед от Бернли, наставник манкунианцев будет уволен, сообщает издание Daily Mail.

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В последних 2-х турах МЮ потерпел поражение от Брайтона (2:3), и Тоттенхэма (0:3).

Контракт Моуринью с "красными дьяволами" действует до 2019 года.

По информации издания, в случае увольнения клуб будет вынужден заплатить португальскому специалисту около 13 млн евро за досрочное расторжение контракта.

Напомним, матч Бернли – МЮ состоится 2 сентября, начало в 18:00.

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