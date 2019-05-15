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Моуринью уверен, что Манчестер Юнайтед еще пожалеет о его увольнении

15 мая 14:04 239 Читати українською
Моуринью уверен, что Манчестер Юнайтед еще пожалеет о его увольнении
Жозе Моуринью / Reuters

Португалец Жозе Моуринью убежден, что время еще покажет, где были спрятаны настоящие причины провала Манчестер Юнайтед.

Бывший тренер "красных дьяволов" намекнул на то, что в будущем клуб осознает свою ошибку.

"Я не хочу говорить о Манчестер Юнайтед. У меня нет в этом необходимости, так как время все покажет. У бывшего тренера нет необходимости говорить о них.

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Что касается победы МЮ над ПСЖ в Лиге чемпионов, она вышла совершенно неожиданной, даже если вспомнить нашу победу в Турине на групповой стадии. Думаю, я знаю причины поражения ПСЖ – моментами это была тактика, моментами – психология", – цитирует Моуринью L'Équipe.

Напомним, "Особенного" уволили посреди сезона из-за провальных результатов команды. Его преемник Уле Гуннар Сульшер не смог исправить ситуацию в клубе, несмотря на позитивный старт во главе МЮ.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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