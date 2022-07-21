Португальский специалист в очередной раз доказал, что способен создать шоу на ровном месте.

Несколько дней назад Рома в товарищеском матче уступила Спортингу (2:3), но благодаря наставнику "волков" об этом поединке говорят до сих пор.

Моуринью набил тату трофеев, которые сделали его уникальным

Дело в том, что видео с очередной выходкой Жозе Моуринью стало вирусным. Посреди игры 59-летний специалист решил пообщаться с арбитром. Объяснить этот спектакль очень сложно. Просто смотрите видео.

К слову, Рома планирует сыграть еще три спарринга перед стартом нового сезона. Соперниками подопечных Жозе Моуринью станут Ницца (23 июля), Тоттенхэм (30) и Шахтер (6 августа).

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