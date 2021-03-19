Напомним, "шпоры" после домашней победы над Динамо Загреб со счетом 2:0 в ответном матче умудрились пропустить три "сухих" мяча и прекратить борьбу за победу в Лиге Европы. Моуринью после игры засыпал соперника комплиментами.

Эпичный хет-трик и провал команды Моуринью в видеообзоре матча Динамо З – Тоттенхэм – 3:0

"Если забыть о последних минутах овертайма, когда мы начали пытаться достичь нужного результата, то в течение всей игры только одна команда пыталась выложиться на все сто. Динамо оставило на поле пот, энергию, кровь. В конце были даже слезы радости. Я должен их поздравить.

Я только что вышел из раздевалки Динамо, где поздравил ребят, и мне очень жаль, что не моя команда выиграла матч благодаря своему отношению к делу. Футбол – это не только игроки, которые чувствуют свое превосходство над другими. Основа футбола – отношение к делу. В этом аспекте мы уступили", – сказал после матча Моуринью.

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