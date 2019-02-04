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Моуринью упал после символического вбрасывания шайбы на игре КХЛ – курьез дня

19:42 234 Читати українською
Моуринью упал после символического вбрасывания шайбы на игре КХЛ – курьез дня
Жозе Моуринью / фото ФК Манчестер Юнайтед

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью провел символическое вбрасывание перед началом хоккейного матча между Авангардом и петербургским СКА.

После вбрасывания португалец не удержал равновесия на ковровой дорожке и упал на лед. Ему помогли подняться игроки.

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Напомним, Моуринью в декабре прошлого года покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

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