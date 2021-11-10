Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прилагает больше усилий для войны с прессой, чем для решений игровых проблем.

Португалец довольно грубо ответил на вопросы корреспондента радио Retesport Марко Юрича, сообщает Marca.

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Журналист поинтересовался, собирается ли Моуринью что-либо менять на фоне слабых результатов Ромы. "Особенный" ответил в своем стиле: "Вы умны, но притворяетесь, будто это не так. Или вы все же не слишком умны". Вскоре Retesport опубликовало официальное заявление о намерении бойкотировать все предстоящие пресс-конференции и публичные выступления 58-летнего специалиста.

Напомним, Рома проиграла 2 матча Серии А подряд и свалилась на шестую строчку. Также "волки" умудрились набрать лишь очко в противостояниях с Буде-Глимтом, позорно уступив на выезде 1:6.

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