"У меня много эмоций, но опыт помогает мне их контролировать. Спасибо за доверие. Я португалец. Среди нас нет никого, кто не знал бы историю, культуру, масштабы Бенфики. Я тренер одного из величайших клубов мира. Я хочу сосредоточиться на этой миссии.

Моуринью официально возглавил Бенфику

Прошло 25 лет с момента предыдущего периода работы в Бенфике, но я здесь не для того, чтобы хвастаться своей карьерой. 25 лет я работал в крупнейших клубах мира. Хочу сказать, что ни один из тех гигантских клубов, которые мне пришлось тренировать, не вызывал у меня такого чувства чести, ответственности и мотивации, как Бенфика. Я буду жить Бенфикой, своей миссией", – цитирует Моуринью A Bola.

"Особенный" работал в Порту, Челси, Интере, Реале, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме, Роме и Фенербахче.

