Главный тренер римской Ромы не сдержал эмоций после ничейного поединка против Серветта в 5 туре группового этапа Лиги Европы.

– Я не буду делать драмы из того, что мы вторые в группе Лиги Европы. Я думаю, драма скорее в том, что некоторые игроки упустили возможность, играя с таким настроением.

"Я против Суперлиги": Пике объяснил аргументы на примерах Ромы, Астон Виллы, Вест Хэма и Севильи

Я действительно не понимаю этого. У меня 150 матчей в Лиге чемпионов, которые гораздо "важнее", чем этот, но моя мотивация на подобные игры заоблачна.

Кажется, некоторые люди, не имеющие большого опыта игры в еврокубках, играют в таких матчах несколько несерьезно.

Кристанте – настоящий образец для подражания, он играет с максимальной концентрацией и ни к чему не относится легкомысленно. Паредес провел еще один отличный матч, координируя нашу игру, когда мы владели мячом.

Он чемпион мира и тоже не относится к этим играм легкомысленно. Но есть люди, которые чувствуют себя комфортно, относясь несерьезно и вы видите это по результатам.

– Они поплатятся за это?

– Нечем "платить". Гвардиола может вынудить людей "заплатить" за эти вещи. Если его кто-то не устраивает, он говорит "прощай" и берет другого, не проблема. У нас здесь нет такой возможности. Здесь у нас тренер, который должен продолжать работать изо дня в день, пытаясь извлечь максимальную пользу из этих игроков, – цитирует Моуринью официальный сайт Ромы.

Напомним, Рома сыграла вничью с Серветтом (1:1) в 5 туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Моуринью занимают вторую строчку турнирной таблицы.

ЛЕ: Шериф с Ковалем не удержал ничью со Славией, Вильяреал и Байер оформили выход в плей-офф, Карабах закрутил интригу