Моуринью уговаривает игрока ПСЖ перейти в Тоттенхэм

Защитник французского ПСЖ Тома Менье имеет шанс продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В приглашении бельгийца заинтересован лично главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, менеджер "шпор" стремится уговорить 28-летнего футболиста присоединиться к его команде и даже позвонил игроку, чтобы обсудить с ним возможный переход.

Контракт футболиста с ПСЖ заканчивается в июле, поэтому лондонцы могут заполучить Менье бесплатно. Однако Тоттенхэму придется выдержать конкуренцию со стороны Боруссии Дортмунд, у которой также есть свои планы относительно игрока, который провел 27 матчей во всех турнирах текущего сезона, забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.

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