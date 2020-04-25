toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Моуринью уговаривает игрока ПСЖ перейти в Тоттенхэм

14:23 53 Читати українською
Моуринью уговаривает игрока ПСЖ перейти в Тоттенхэм
Тома Менье / фото: ПСЖ

Защитник французского ПСЖ Тома Менье имеет шанс продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В приглашении бельгийца заинтересован лично главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью, сообщает L'Equipe.

ПСЖ летом переживет неизбежную революцию – парижане потеряют двух символов новой эпохи

По информации издания, менеджер "шпор" стремится уговорить 28-летнего футболиста присоединиться к его команде и даже позвонил игроку, чтобы обсудить с ним возможный переход.

Контракт футболиста с ПСЖ заканчивается в июле, поэтому лондонцы могут заполучить Менье бесплатно. Однако Тоттенхэму придется выдержать конкуренцию со стороны Боруссии Дортмунд, у которой также есть свои планы относительно игрока, который провел 27 матчей во всех турнирах текущего сезона, забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника

blog_ava
"Выбрал запорожский Металлург ради денег и пожалел": экс-партнер Бекхэма вспомнил возвращение в УПЛ
00:05
339
Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм ПСЖ ПСЖ Жозе Моуринью Жозе Моуринью Тома Менье Тома Менье Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук