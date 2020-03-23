Моуринью стал волонтером – Особенный поработал курьером для пожилых людей

Наставник Тоттенхэма присоединился к благотворительной организации, которая борется против распространения пандемии COVID-19.

Португальский специалист поработал волонтером для одной из британских благотворительных организаций, информирует ESPN.

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Моуринью помог доставлять продукты и медикаменты пожилым людям, для которых болезнь особенно опасна и которым рекомендовано не покидать дома.

По состоянию на 23 марта в мире зафиксировано более 350 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых более 15 тысяч стали смертельными.

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