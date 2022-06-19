В видео Моуринью перечисляет свои достижения на тренерском поприще, после чего заявляет, что для него осталась только одна вещь в футболе.

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"Тренировать европейскую национальную сборную. Но зачем тренировать одну, когда я могу тренировать их все? Я Жозе Моуринью, официальный тренер всех сборных на Евро-2024", – заявляет сеу Жозе.

После этих слов в кадре появляется режиссер, объясняющий Моуринью, что речь идет об альбоме с наклейками, посвященному Евро-2024. Всех игроков, которые туда войдут, выбирал наставник Ромы.

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